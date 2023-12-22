Российским военным удалось посадить украинский дрон в приграничном регионе

Белгородский губернатор Гладков: средствами РЭБ удалось посадить дрон ВСУ

Российским военным средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось посадить дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) без последующей детонации боеприпаса. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, беспилотник ВСУ был нейтрализован в городском округе Валуйки близ села Двулучное.

«Пострадавших и разрушений нет», — подытожил губернатор приграничного российского региона. Село Двулучное расположено в пяти километрах от границы с Украиной.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области. По информации Shot, для этого Украина использовала два беспилотника, один из которых нес на себе 22 килограмма взрывчатки. Первый дрон утром 21 декабря сбили военные в Суражском районе, второй обнаружили в 500 метрах от цели.