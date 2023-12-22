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10:03, 22 декабря 2023Силовые структуры

Российский экс-чиновник взял взятку и был оштрафован в сорокакратном размере

В Удмуртии суд оштрафовал экс-замглавы района на 1,2 млн рублей за взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Удмуртии суд оштрафовал бывшего заместителя главы Можгинского района на 1,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Экс-чиновника признали виновным по уголовной статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он год не сможет работать на государственной службе и в органах местного самоуправления на определенных должностях.

21 июля подсудимый получил 30 тысяч рублей от субподрядчика, выполнявшего работы по благоустройству территории одного из образовательных учреждений района. За эти деньги он пообещал оказывать общее покровительство при заключении муниципальных контрактов и содействие в последующей оплате подрядчиком стоимости выполненных работ.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшего главу Барковского муниципального образования к пяти годам колонии общего режима за махинации с земельными участками.

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