Экс-главу шести российских поселков осудили за махинации с землей

В Саратовской области осудили экс-главу муниципального образования Фефелина

В Саратовской области суд приговорил бывшего главу Барковского муниципального образования к пяти годам колонии общего режима за махинации с земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ему также запретили занимать определенные должности. Экс-чиновника признали виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, осужденный от имени муниципального образования продал мужчине семь земельных долей и земельный участок без согласования с Советом депутатов по льготной цене без проведения торгов. В результате его действия нанесли ущерб в размере более 5,5 миллиона рублей.

По информации «Коммерсанта», преступления совершались в 2015 году. В это время район возглавлял Александр Фефелин.

Ранее силовики задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского из-за нарушений при строительстве жилых домов.