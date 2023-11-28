Экс-главу шести российских поселков осудили за махинации с землей
В Саратовской области суд приговорил бывшего главу Барковского муниципального образования к пяти годам колонии общего режима за махинации с земельными участками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Ему также запретили занимать определенные должности. Экс-чиновника признали виновным по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
По версии следствия, осужденный от имени муниципального образования продал мужчине семь земельных долей и земельный участок без согласования с Советом депутатов по льготной цене без проведения торгов. В результате его действия нанесли ущерб в размере более 5,5 миллиона рублей.
По информации «Коммерсанта», преступления совершались в 2015 году. В это время район возглавлял Александр Фефелин.
Ранее силовики задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского из-за нарушений при строительстве жилых домов.