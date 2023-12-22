Российское МВД объявило в розыск соратника Навального

МВД России объявило в розыск соратника Навального журналиста Низовцева

МВД России объявило в розыск соратника Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) журналиста Дмитрия Низовцева (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из базы розыска МВД РФ.

Согласно информации на сайте ведомства, Низовцев разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, МВД не уточняет.

Telegram-канал Shot сообщает, что речь идет о части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») и части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Низовцеву грозит до 16 лет колонии.

Ранее МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом).