Сексолог раскрыла самые распространенные ошибки в постели

Большинство людей совершают в постели похожие ошибки, считает сексолог, секс-коуч Тара Сувиньяттичаипорн. О самых распространенных из них она рассказала в беседе с изданием Daily Star.

По словам специалистки, многие делают ошибку, отделяя сексуальную жизнь от других аспектов жизни. «Когда вы сексуально не удовлетворены, это влияет на все остальное. Кроме того, многие ошибаются, думая, что оргазм — это главная цель в спальне. На самом деле целью должно быть сексуальное взаимопонимание, ведь удовольствие могут приносить и просто прикосновения, а не только оргазмы», — говорит Сувиньяттичаипорн.

Наконец, продолжила она, многие отказываются от того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Как утверждает сексолог, партнеры людей, которые не хотят пробовать что-то новое, испытывают неудовлетворенность и иногда начинают задумываться об измене.

Ранее сексолог Саманта Маршалл дала пожилым женщинам советы по улучшению качества секса. По ее словам, женщине, у которой наступила менопауза, для начала нужно изучить свои изменившиеся чувственные потребности.