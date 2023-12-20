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07:01, 20 декабря 2023Забота о себе

Пожилым женщинам дали рекомендации по улучшению качества секса

Фото: pawel szvmanski / Unsplash

Физический, психологический, социальный факторы во время менопаузы могут влиять на либидо, объяснила специалист по климаксу Элоиза Эльфинстоун. Рекомендации по улучшению качества секса она и другие специалисты дали пожилым женщинам в беседе с изданием The Sun.

Как рассказала сексолог Саманта Маршалл, сперва женщине в менопаузе нужно изучить свои изменившиеся чувственные потребности. «Рассматривайте это как возможность снова открыть для себя удовольствие, купите новые вибраторы, обеспечивающие разные типы стимуляции. Помните, что внутренняя стимуляция — это еще не все, большинству женщин для оргазма нужна клиторальная», — объяснила она.

После изучения собственной сексуальности, продолжила она, стоит обратить внимание на продукты, помогающие справиться с сопутствующей менопаузе вагинальной сухостью, из-за которой секс может стать болезненным. С этой проблемой, уточнила специалистка, могут помочь прописанная врачом гормонозаместительная терапия и негормональные лубриканты из аптеки.

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Еще одним неприятным симптомом, устранение которого поможет пожилой женщине улучшить интимную жизнь, Эльфинстон назвала ослабление мышц тазового дна. Для их укрепления она порекомендовала трижды в день делать специальные упражнения. «Чтобы сжать мышцы тазового дна, представьте, будто вам одновременно нужно задержать мочу и газы. Сделайте десять быстрых сжатий и расслаблений. Когда привыкнете, продлите каждое удержание до пяти-десяти секунд и полностью расслабляйтесь между сжатиями», — рассказала она. Также эксперт напомнила, что во время этих упражнений нужно ровно дышать и не сжимать верхнюю часть живота и мышцы ягодиц.

Ранее психотерапевт, сексолог Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который со временем стал едва чувствовать оргазм. Специалистка порекомендовала обратиться к терапевту, поскольку к проблемам с оргазмами могли привести гормональные нарушения или болезни.

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      Александра Лисица
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