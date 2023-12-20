Пожилым женщинам дали рекомендации по улучшению качества секса

Физический, психологический, социальный факторы во время менопаузы могут влиять на либидо, объяснила специалист по климаксу Элоиза Эльфинстоун. Рекомендации по улучшению качества секса она и другие специалисты дали пожилым женщинам в беседе с изданием The Sun.

Как рассказала сексолог Саманта Маршалл, сперва женщине в менопаузе нужно изучить свои изменившиеся чувственные потребности. «Рассматривайте это как возможность снова открыть для себя удовольствие, купите новые вибраторы, обеспечивающие разные типы стимуляции. Помните, что внутренняя стимуляция — это еще не все, большинству женщин для оргазма нужна клиторальная», — объяснила она.

После изучения собственной сексуальности, продолжила она, стоит обратить внимание на продукты, помогающие справиться с сопутствующей менопаузе вагинальной сухостью, из-за которой секс может стать болезненным. С этой проблемой, уточнила специалистка, могут помочь прописанная врачом гормонозаместительная терапия и негормональные лубриканты из аптеки.

Еще одним неприятным симптомом, устранение которого поможет пожилой женщине улучшить интимную жизнь, Эльфинстон назвала ослабление мышц тазового дна. Для их укрепления она порекомендовала трижды в день делать специальные упражнения. «Чтобы сжать мышцы тазового дна, представьте, будто вам одновременно нужно задержать мочу и газы. Сделайте десять быстрых сжатий и расслаблений. Когда привыкнете, продлите каждое удержание до пяти-десяти секунд и полностью расслабляйтесь между сжатиями», — рассказала она. Также эксперт напомнила, что во время этих упражнений нужно ровно дышать и не сжимать верхнюю часть живота и мышцы ягодиц.

Ранее психотерапевт, сексолог Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который со временем стал едва чувствовать оргазм. Специалистка порекомендовала обратиться к терапевту, поскольку к проблемам с оргазмами могли привести гормональные нарушения или болезни.