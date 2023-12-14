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08:30, 14 декабря 2023Забота о себе

Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт, сексолог Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который со временем стал едва чувствовать оргазм. Ее колонку публикует издание The Guardian.

К психотерапевту обратился 68-летний мужчина, испытывающий проблемы с сексуальным удовлетворением в течение последних нескольких лет. «Я все еще чувствую желание и возбуждение, но оргазм часто разочаровывает. Иногда единственное свидетельство оргазма — эякуляция», — признался он, добавив, что теперь чаще всего занимается сексом, только чтобы удовлетворить партнершу.

В ответ Коннолли порекомендовала обратиться к терапевту, поскольку к проблемам с оргазмами могли привести гормональные нарушения или болезни. «Изучите информацию о лекарствах или добавках, которые принимаете, на предмет подобных побочных эффектов, и запросите у врача их смену при необходимости. Учтите, что на сексуальные ощущения могут влиять психологические проблемы — например, депрессия, стресс, тревожность», — перечислила она.

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Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли объяснила причину неконтролируемых рыданий или смеха после секса. По ее словам, эмоциональное поведение объясняется выбросом большого количества гормонов во время оргазма.

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      Александра Лисица
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