Психотерапевт объяснила причины неконтролируемых рыданий после секса

Причиной неконтролируемого смеха и рыданий после секса является выброс большого количества гормонов во время оргазма, объяснила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Ее слова приводит издание The Guardian.

К Коннолли обратилась за советом читательница, уже 23 года состоящая в отношениях и регулярно занимающаяся сексом с партнером. Женщина отметила, что ее устраивает качество ее интимной жизни, но беспокоит тот факт, что каждый раз после оргазма она плачет. При этом после нескольких минут рыданий она чувствует себя прекрасно. «Я всегда была такой — мой партнер принимает это, обнимает меня и гладит по спине. Но этого (рыданий — прим. «Ленты.ру») не происходит, когда я мастурбирую», — отметила она.

В ответ на письмо Коннолли заявила, что нет ничего особенного в сильных эмоциях после секса: они могут выражаться как плачем, так и неконтролируемым смехом. По ее словам, это естественная реакция на состояние эйфории, поскольку интенсивный оргазм сопровождается сильным выбросом гормонов, повышающих настроение, включая окситоцин и дофамин.

Однако после гормонального всплеска происходит такое же быстрое их снижение к исходному уровню, вследствие этого и может появиться ощущение грусти, объяснила психотерапевт. «Если человек продолжает испытывать грусть через некоторое время после оргазма вместо того, чтобы довольно быстро прийти в себя, как это делаете вы, возможно, он страдает от посткоитальной дисфории. Это состояние вызвано рядом причин и успешно поддается лечению», — подытожила она.

Ранее сексолог Памела Коннолли дала совет женщине, которая в течение двух лет терпит преждевременную эякуляцию постоянного партнера. Она предложила поговорить с избранником о возможных изменениях образа жизни, которые помогут решить проблему.