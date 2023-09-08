Сексолог дала совет два года терпящей преждевременную эякуляцию партнера женщине

Психотерапевт, сексолог Памела Коннолли дала совет женщине, которая в течение двух лет терпит преждевременную эякуляцию постоянного партнера. Рекомендации она дала в ходе беседы с изданием The Guardian.

Женщина пожаловалась, что уже два года встречается с мужчиной, который, как правило, кончает очень быстро, иногда даже без проникновения и дополнительной стимуляции. После оргазма ему трудно восстановить эрекцию. «Он недосыпает, стрессует на работе, выпивает, хотя со мной пьяным не встречается. Я уверена, что привлекательна для него, и секс неплохой, но хотелось бы более уверенных эрекций», — написала анонимная читательница.

По мнению Коннолли, проблемы с эякуляцией не должны лишать пару удовольствия от секса. Она предложила поговорить с партнером о возможных изменениях образа жизни. «Хроническая депривация сна, алкоголизм, быстрая эякуляция, мало удовольствия для вас, неуверенность, которую вы испытываете. Сложно понять, почему вы терпите вещи, плохие для вас обоих», — выразила недоумение специалистка.

Коннолли напомнила, что есть готовые медицинские решения для решения всех указанных в письме проблем. «Вам срочно нужно рассказать ему о своих потребностях. Необходимо мягко помочь ему понять, что он вовлекает вас в нездоровые модели поведения, и сексуальные, и рабочие. А это необязательно и поддается коррекции», — заключила она.

Ранее Коннолли дала совет молодому девственнику, который столкнулся с эректильной дисфункцией. По мнению специалистки, проблемы с потенцией стали последствием волнения.