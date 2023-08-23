Сексолог дала совет молодому девственнику с эректильной дисфункцией

Сексолог Коннолли: чтобы не переживать о первом сексе, нужно уменьшать тревогу

Психотерапевт, сексолог Памела Коннолли дала совет молодому девственнику, который пожаловался на связанную с тревогой эректильную дисфункцию. На вопрос 22-летнего юноши, которого после попытки первого секса высмеяла партнерша, она ответила в колонке для издания The Guardian.

По словам молодого человека, он трижды пытался вступить в сексуальный контакт с симпатичной ему девушкой, но из-за стресса и тревожности эрекция не наступала. В конце концов она рассказала о его неудаче их общим друзьям и коллегам. «Это уничтожило мою уверенность в себе и до сих пор не дает мне покоя. Я избегаю флирта с женщинами, чтобы снова не попасть в такую ситуацию», — говорит молодой человек. Он уточнил, что здоров и физически хорошо сложен. «Всякий раз, попадая в ситуацию, где возможен секс, я начинаю потеть, очень тревожусь. Что нужно сделать, чтобы избавиться от этих навязчивых мыслей, уничтожающих мою сексуальную жизнь?» — спросил он.

В ответ Коннолли напомнила, что секс должен быть приятным и веселым занятием, а тревожность и страх снижают возможность наслаждаться им. Она предложила научиться уменьшать тревогу, чтобы не переживать не только о сексе, но и в других сферах жизни. «Будет мудрым попрактиковаться в таких техниках, как физическое расслабление, визуализация, медитация, дыхательные техники. От навязчивых мыслей может помочь когнитивно-поведенческая терапия», — перечислила способы помочь себе она.

Коннолли также подчеркнула, что вступать в сексуальную связь лучше с человеком, с которым можно чувствовать себя расслабленно, безопасно и уверенно, и только с целью наслаждения. «Заставлять себя переживать это только потому, что вы хотите поскорее потерять девственность, очень немудро», — заключила она.

Ранее Коннолли дала совет партнерам женщин, переживших удаление матки. Специалист отметила, что нужно помочь женщине расслабиться и не ждать оргазмов от пенетрации, потому что вагинальная атрофия — это серьезно.