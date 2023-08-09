Сексолог дала совет партнерам переживших удаление матки женщин

Врач Коннолли: при вагинальной атрофии можно достигать оргазма без проникновения

Психотерапевт, сексолог Памела Коннолли дала совет партнерам женщин, переживших удаление матки. На вопрос мужчины, пытающегося наладить интимный контакт с женщиной после гистерэктомии, она ответила в колонке для издания The Guardian.

По словам мужчины, до него у женщины не было секса в течение 15 лет — она перенесла гистэректомию и из-за атрофирующихся мышц влагалища отказывалась от интима. «Когда мы оба стали готовы к сексу, она начала использовать расширители влагалища, и после пары неудачных попыток мы изучаем секс с проникновением, и нам нравится. Пока она не достигала оргазма от пенетрации, но раньше он у нее был. Как мне помочь?» — написал мужчина.

Коннолли отметила, что нужно помочь женщине расслабиться и не ждать оргазмов от пенетрации, потому что вагинальная атрофия — это серьезно. Она также похвалила пару за решение использовать расширители (дилататоры) и обсуждать это. «Нужно еще больше времени и изучения своих возможностей, так что продолжайте наслаждаться процессом и примите любой исход. К счастью, ей не обязательно получать оргазм от пенетрации. Надеюсь, вместо этого она расскажет, как можно доставить ей удовольствие во время стимуляции без проникновения», — заключила врач.

Ранее Коннолли посоветовала читательнице несколько способов, помогающих довести 64-летнего партнера до оргазма. По ее словам, для начала следует узнать, какой вид стимуляции нравится ему больше всего, и предоставить выбор.