Психотерапевт рассказала женщине о способах довести партнера до оргазма

The Guardian: психотерапевт Коннолли посоветовала, как довести партнера до оргазма

Психотерапевт Памела Коннолли посоветовала читательнице несколько способов, помогающих довести партнера до оргазма. Она рассказала о них в колонке для издания The Guardian.

Женщина жаловалась, что не может довести до оргазма своего 64-летнего партнера. «Он хорошо сложен и не имеет проблем с эрекцией. По его словам, ему приятно видеть, как я достигаю оргазма, но я чувствую себя так, словно подвожу его. Я люблю оральный секс, но даже это не срабатывает», — написала она.

В ответ Конноли заявила, что не нужно винить себя в отсутствии оргазмов у партнера. По ее словам, для начала следует узнать, какой вид стимуляции нравится ему больше всего, и предоставить выбор.

«Например, во время мануальной стимуляции можно сказать: "Ты бы хотел, чтобы я делала это более или менее настойчиво, быстрее или медленнее, в другом месте, с другим типом движений?" "Что тебе больше нравится... это? Или вот так?"»— объяснила психотерапевт. Если это не поможет, то, по ее словам, нужно попросить партнера показать, как он сам доставляет себе удовольствие.

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