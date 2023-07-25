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05:07, 25 июля 2023Забота о себе

Психотерапевт рассказала женщине о способах довести партнера до оргазма

The Guardian: психотерапевт Коннолли посоветовала, как довести партнера до оргазма

Фото: AimPix / Unsplash

Психотерапевт Памела Коннолли посоветовала читательнице несколько способов, помогающих довести партнера до оргазма. Она рассказала о них в колонке для издания The Guardian.

Женщина жаловалась, что не может довести до оргазма своего 64-летнего партнера. «Он хорошо сложен и не имеет проблем с эрекцией. По его словам, ему приятно видеть, как я достигаю оргазма, но я чувствую себя так, словно подвожу его. Я люблю оральный секс, но даже это не срабатывает», — написала она.

В ответ Конноли заявила, что не нужно винить себя в отсутствии оргазмов у партнера. По ее словам, для начала следует узнать, какой вид стимуляции нравится ему больше всего, и предоставить выбор.

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«Например, во время мануальной стимуляции можно сказать: "Ты бы хотел, чтобы я делала это более или менее настойчиво, быстрее или медленнее, в другом месте, с другим типом движений?" "Что тебе больше нравится... это? Или вот так?"»— объяснила психотерапевт. Если это не поможет, то, по ее словам, нужно попросить партнера показать, как он сам доставляет себе удовольствие.

Ранее сексопатолог Лаура Миано заявила, что справиться со стеснением при оральном сексе помогут самоанализ и длительная прелюдия. Всем испытывающим неловкость при такой форме близости, особенно при парной оральной стимуляции в позе 69, стоит задуматься о причинах возникновения подобных чувств.

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    Анна Володина
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