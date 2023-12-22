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15:37, 22 декабря 2023Мир

Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции в связи с конфликтом на Украине

Швейцария ввела новые санкции против 61 физлица и 86 юрлиц в связи с Украиной

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) ввела новые санкции в связи с украинским конфликтом. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает РИА Новости.

«ЕС 18 декабря 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России в рамках 12-го пакета санкций. DEFR (Минэкономики — прим. «Ленты.ру») 21 декабря 2023 года в рамках своей компетенции расширил санкционный режим Швейцарии на 61 физическое лицо и еще 86 компаний и организаций», — сказано в документе.

Санкции распространяются прежде всего на военнослужащих Вооруженных сил Белоруссии, руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России. Кроме того, ограничения коснулись российских оружейных предприятий.

Отмечается, что меры вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Ранее США решили ужесточить санкции в отношении одного вида российской продукции. Уточняется, что президент США Джо Байден подпишет 22 декабря указ, который предоставит ведомствам Соединенных Штатов вводить запреты на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами России.

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      Виктория Кондратьева
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