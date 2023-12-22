Россиянам дали совет на фоне изъятия загранпаспортов на границе из-за опечаток
Россиянам рекомендовали проверить загранпаспорта на опечатки на фоне изъятия документов на границе. Таким советом в беседе с «Лентой.ру» поделился глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Специалист отметил, что загранпаспорта с опечатками следует заменить.
«В силу вступил закон, меняющий порядок признания заграничных паспортов недействительными. Ужесточились и паспортный, и пограничный контроль, внесены поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", расширился перечень оснований признания паспорта недействительным, а главное — введен порядок и регламент изъятия заграничного паспорта», — рассказал Мохов.
Мы узнали о двух случаях изъятия заграничного паспорта на границе, но не все доходит до публичного представления. Поэтому, возможно, их было больше
Специалист объяснил, что изъятие загранпаспорта на границе происходит с оформлением соответствующего документа, в котором указывается основание недействительности паспорта.
«Это регламентированная процедура, которая осуществляется органами пограничного контроля. Они обязаны это делать. Соответственно, скандалить или каким-то образом препятствовать этому действию бессмысленно. Если это уже произошло, то придется переоформлять авиабилеты и решать вопрос с возмещением ущерба, если таковой есть», — заключил Мохов.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что у российских граждан начали изымать загранпаспорта на границе — опечатки в документе теперь являются законным поводом для этого. На данный момент у АТОР есть информация о двух публично известных случаях.
В декабре в России вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов».