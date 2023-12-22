У россиян начали изымать загранпаспорта на границе. Опечатки стали законным поводом для этого

В АТОР сообщили о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за опечаток

У российских граждан начали изымать загранпаспорта на границе — опечатки в документе теперь являются законным поводом для этого, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент у АТОР есть информация о двух публично известных случаях.

Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было

Майя Ломидзе исполнительный директор АТОР

РБК, в свою очередь, направил соответствующий запрос в Погранслужбу ФСБ России.

В России вступили в силу новые правила выезда граждан за границу

В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов». К случаям, когда загранпаспорт может быть признан недействительным, относятся его утеря, истечение срока действия, изменение личных данных владельца или его кончина. Кроме того, невыездные граждане обязаны сдавать документ на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ. В списке лиц, кто должны передавать загранпаспорт на хранение, входят призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и ряд других.

Фото: Janis Laizans / Reuters

МВД будет вести учет не только выданных, но и недействительных паспортов. Всего в список включили 15 оснований. Как уточнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, закон упорядочивает правила обращения с загранпаспортами, мера позволит снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

В Калининградской области у россиянина изъяли загранпаспорт из-за одной опечатки

Как стало известно, в документе путешественника было указано «Петропавловск-Каматский» — без буквы «ч». Из-за ошибки мужчина лишился паспорта. «Представьте ситуацию: вы едете в гости в Калининград, на границе у вас изымают паспорт РФ, и все, обратно вы выехать не можете, пока не получите другой паспорт», — поделился он. Вместе с тем уточняется, что мужчина знал об ошибке в документе, однако продолжал им пользоваться, потому что раньше проблем с этим не возникало.

Раньше в загранпаспортах допускалось наличие нескольких опечаток

Как напомнил генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян, до вступления в силу закона допускалось несколько ошибок в загранпаспорте, однако теперь они стали законным поводом для изъятия документа.

Рекомендация всем выезжающим за границу: очень четко проверить, что правильно написана как русская транскрипция имени, фамилии, места рождения, также проверить английскую транскрипцию, но здесь допускается некая вольность, в разное время пользовались разными шаблонами по транскрипции Артур Мурадян вице-президент АТОР

В России с июля 2024 года вырастет госпошлина на загранпаспорт

В ноябре глава государства Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года. Госпошлина вырастет на 20 процентов и составит 6000 рублей для взрослых, за выдачу документа детям до 14 лет — 3000 рублей.