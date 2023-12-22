Украинцев опять оставили без товаров из России

Кабмин Украины продлил на год постановление, запрещающее ввоз российских товаров

Кабинет министров Украины продлил еще на год, до 31 декабря 2024 года, действие постановления, ограничивающего ввоз в страну товаров российского происхождения. О решении оставить украинцев без товаров из России заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Речь идет об указе украинского кабмина от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», по которому в таможенную зону страны не разрешается поставлять широкий спектр российских товаров промышленного и продовольственного назначения.

Документ был принят в Киеве в декабре 2015 года в связи с приостановкой участия Украины в Договоре о зоне свободной торговли в рамках СНГ. С тех пор украинское правительство ежегодно продлевает действие постановления.

18 декабря стало известно о принятых в Латвии мерах по ужесточению контроля за российскими и белорусскими товарами. Теперь при экспорте (реэкспорте) или транзите латвийская таможня требует от продавца документальное подтверждение происхождения товара.