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17:40, 22 декабря 2023Бывший СССР

Украинцев опять оставили без товаров из России

Кабмин Украины продлил на год постановление, запрещающее ввоз российских товаров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабинет министров Украины продлил еще на год, до 31 декабря 2024 года, действие постановления, ограничивающего ввоз в страну товаров российского происхождения. О решении оставить украинцев без товаров из России заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Речь идет об указе украинского кабмина от 30 декабря 2015 года «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации», по которому в таможенную зону страны не разрешается поставлять широкий спектр российских товаров промышленного и продовольственного назначения.

Документ был принят в Киеве в декабре 2015 года в связи с приостановкой участия Украины в Договоре о зоне свободной торговли в рамках СНГ. С тех пор украинское правительство ежегодно продлевает действие постановления.

18 декабря стало известно о принятых в Латвии мерах по ужесточению контроля за российскими и белорусскими товарами. Теперь при экспорте (реэкспорте) или транзите латвийская таможня требует от продавца документальное подтверждение происхождения товара.

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      Глеб Палехов
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