Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

FT: опубликованные дневники банкира доказывают коррупцию канцлера ФРГ Шольца

Опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков Германии M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария доказывают обвинения в коррупции канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда он был мэром Гамбурга. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Прокуроры также отмечают, что 81-летний банкир сделал пожертвование в размере 13 000 евро партии Шольца во время своей лоббистской кампании. Через несколько недель после двух встреч Олеариуса и Шольца в конце 2016 года налоговая служба Гамбурга внезапно изменила свою точку зрения и отклонила иск на сумму 47 миллионов евро», — отмечается в материале издания.

Опубликованные сведения противоречат заявлениям канцлера. Шольц неоднократно заявлял, что не может вспомнить факты встреч, упоминаемых в разбирательстве против банка.

В августе в сети были опубликованы письма, скомпрометировавшие Шольца. В письмах приводятся сведения вокруг скандала с банком M. M. Warburg & Co, из-за которых показания канцлера Германии были восприняты как ложные в связи с делом об укрывательстве банка от уплаты налогов.