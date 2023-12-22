Стало известно о других убийствах стрелка в Праге

Полиция Чехии: стрелок в Праге подозревается в убийстве мужчины и его дочери

Стрелок, открывший огонь в Карловом университете в Праге, подозревается в убийстве 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери, которое было совершено 15 декабря в Клановицком парке чешской столицы. Об этом заявил глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек, сообщает CTK.

«Все признаки [преступления] указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и [открывшего] стрельбу в четверг на философском факультете Карлова университета», — заявил Матейчек, добавив, что полиция так и не смогла определить мотив преступника.

Жертвами массовой стрельбы на философском факультете Карлового университета стали 14 человек, 25 получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелком оказался 24-летний Давид Козак, он покончил с собой.

