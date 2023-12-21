В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли 15 человек

В четверг, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. По словам главы чешской полиции Мартина Вондрашека, в результате происшествия погибли более 15 человек, еще около 30 получили ранения.

По данным местных СМИ, устроившего стрельбу мужчину зовут Давид Козак. Во время нападения он использовал длинноствольное оружие с оптикой. Чешская полиция заявила о его ликвидации, позже мэр Праги Богуслав Свобода уточнил, что преступник покончил с собой. Как сообщило издание Lidovky, в розыск был объявлен возможный сообщник стрелка 1999 года рождения.

Что известно о личности открывшего стрельбу в Праге?

По данным портала Seznamzpravy, 24-летний Козак был студентом философского факультета Карлова университета. В 2022 году году он получил степень бакалавра истории и европейских исследований.

Сначала мужчина убил отца, а затем пошел в учебное заведение, где открыл стрельбу по людям. Уточняется, что Козак имел разрешение на оружие.

Фото: Petr David Josek / AP

Также стало известно, что он вел онлайн-дневник в Telegram-канале, который был создан 9 декабря. В нем автор писал по-русски. 10 декабря он опубликовал пост, в котором сообщил, что на него повлияла школьница, открывшая 7 декабря стрельбу в брянской гимназии.

В онлайн-дневнике он признался, что всегда хотел лишать жизни людей, однако со временем начал склоняться к массовым убийствам. Также он упомянул, что на него повлияли действия некоего Ильназа. Предположительно, речь идет об Ильназе Галявиеве, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии. Позже он получил пожизненный срок.

Также автор дневника сообщил, что до последнего намерен держать канал закрытым и открыть его за несколько часов до нападения. Автор писал о суицидальных мыслях и ненависти к миру. Последняя запись датирована 19 декабря, где сказано, что автор слышит «звон в ушах».

Фото: David W Cerny / Reuters

Реакция официальных лиц на случившееся

Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в центре Праги.

«Я потрясен событиями на философском факультете Карлова университета. Я хотел бы выразить глубокое сожаление и искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате стрельбы», — написал политик и поблагодарил граждан за соблюдение указаний силовиков и сотрудничество.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что Братислава готова оказать Чехии любую помощь в связи с произошедшим. «Выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв ужасной трагедии в университете в Праге. Мы поддерживаем наших чешских братьев в этой сложной ситуации и готовы оказать любую помощь, которая бы уменьшила последствия этой страшной трагедии», — написал он в соцсетях.