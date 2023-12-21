Число жертв стрельбы в университете Праги выросло

Полиция Чехии: число жертв при стрельбе в центре Праги превысило 15 человек

Число жертв при стрельбе в Карловом университете в центре Праги на данный момент превысило 15 человек. Об этом со ссылкой на полицию Чехии сообщает агентство Reuters.

«Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения», — заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

21 декабря в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. На месте происшествия работает полиция, близлежащая территория оцеплена.

Мужчина, открывший огонь, покончил с собой. Как сообщает Lidovky, полиция объявила в розыск возможного сообщника стрелка 1999 года рождения.