Стало известно о возможном канале напавшего на университет в Праге в Telegram

«Лента.ру»: напавший на университет в Праге мог вести онлайн-дневник

Открывший стрельбу в Карловом университете в Праге Давид Козак мог вести онлайн-дневник. «Лента.ру» обнаружила Telegram-канал, который, предположительно, принадлежал нападавшему.

Канал был создан 9 декабря, где автор по-русски писал, что этот ресурс станет его дневником. 10 декабря он опубликовал пост, в котором сообщил, что на него повлияла школьница, которая 7 декабря открыла стрельбу в брянской гимназии.

По словам автора, он всегда хотел лишать жизни людей, однако со временем начал склоняться к массовым убийствам. Также он упомянул, что на него повлияли действия некоего Ильназа. Предположительно, речь идет об Ильназе Галявиеве, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии. Позже он получил пожизненный срок.

«Этот канал будет долгое время закрытым, хотя я хотел сделать открытым изначально, но потом прочитал кое-одну инструкцию, что правильней за несколько часов до стрельбы открыть канал. Наверное, так и сделаю», — говорится в публикации.

Также он сообщил, что до последнего намерен держать канал закрытым и открыть его за несколько часов до нападения. Автор пишет о суицидальных мыслях и ненависти к миру. Последняя запись датирована 19 декабря, где сказано, что автор слышит «звон в ушах».

Мужчина, открывший огонь, покончил с собой. Как сообщает Lidovky, полиция объявила в розыск возможного сообщника стрелка 1999 года рождения. Как писал Mash, стрелка зовут Давид Козак.