Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

ТАСС: в Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу

В Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу, сообщает ТАСС.

По данным источника, ученица гимназии №5 пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. На месте работают полицейские и оперативные службы. По данным РИА Новости, они оцепили здание.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев уточняет, что у школьницы дробовик. Информации о пострадавших нет.