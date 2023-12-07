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09:57, 7 декабря 2023Силовые структуры

Восьмиклассница устроила в российской школе стрельбу

ТАСС: в Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Брянске восьмиклассница устроила в школе стрельбу, сообщает ТАСС.

По данным источника, ученица гимназии №5 пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. На месте работают полицейские и оперативные службы. По данным РИА Новости, они оцепили здание.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев уточняет, что у школьницы дробовик. Информации о пострадавших нет.

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      Илона Палей
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