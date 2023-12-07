Раскрыта личность устроившей стрельбу в российской школе ученицы

Mash: стрельбу в школе Брянска открыла 14-летняя ученица восьмого класса

Стрельбу в гимназии №5 Брянска открыла 14-летняя ученица восьмого класса, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, подросток подвергалась травле со стороны одноклассников с начальной школы. Огонь она открыла по мальчикам на уроке биологии.

Ранее сообщалось, что подросток пронесла с собой в школу ружье отца и несколько раз из него выстрелила.

Пострадали три человека.