МВД сообщило о числе пострадавших в ходе стрельбы в российской школе

МВД: в ходе стрельбы в школе Брянска пострадали трое

В результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным, ученица принесла в школу огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате трое пострадавших.

По уточненным данным МВД, пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц скончалась.

Baza уточняет, что ранения получили четверо мальчиков. Убита одноклассница стрелявшей девочки.

Сама она покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Одна из версий ЧП — девочку травили в школе, сообщает Telegram-канал Mash.