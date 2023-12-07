Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:25, 7 декабря 2023Силовые структуры

МВД сообщило о числе пострадавших в ходе стрельбы в российской школе

МВД: в ходе стрельбы в школе Брянска пострадали трое
СюжетСтрельба в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате стрельбы в гимназии №5 в Брянске пострадали три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным, ученица принесла в школу огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате трое пострадавших.

По уточненным данным МВД, пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц скончалась.

Baza уточняет, что ранения получили четверо мальчиков. Убита одноклассница стрелявшей девочки.

Сама она покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Одна из версий ЧП — девочку травили в школе, сообщает Telegram-канал Mash.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Очевидица рассказала о стрельбе в брянской школе

      Стрелявшая в брянской школе ученица принесла с собой два вида оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости