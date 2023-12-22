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15:22, 22 декабря 2023Среда обитания

Европу накрыл мощнейший шторм

На Великобританию обрушился шторм «Пиа»

Фото: Marc John / Globallookpress.com

Великобританию накрыл сильнейший шторм «Пиа». О разгуле стихии сообщает телеканал SkyNews.

В Англии и Уэльсе объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывают кровлю и переворачивают грузовики. Наблюдаются массовые перебои с электричеством. Буря застигла врасплох аэропорты: накануне Рождества многие британцы и гости страны не могут вернуться к семьям из-за отмены рейсов. Железнодорожная компания Eurostar приостановила перевозки между Лондоном и Парижем. Движение паромов также временно прекращено.

Небывалый шторм обрушился и на другие страны Европы. О задержке рейсов объявлено в аэропортах Амстердама. Власти Нидерландов закрыли на крупных реках барьеры штормового нагона.

В конце октября на Соединенное Королевство обрушился шторм «Бабет». Он вызвал наводнение в нескольких регионах страны и серьезно затопил сельскохозяйственные угодья.

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      Виктория Клабукова
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