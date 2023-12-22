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17:31, 22 декабря 2023Путешествия

Стюардесса «Уральских авиалиний» рассказала о спасении мужчины на рейсе

Бортпроводница «Уральских авиалиний» рассказала о спасении пассажира в самолете

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стюардесса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» Мадина Назурова рассказала о спасении мужчины на рейсе ЕкатеринбургБлаговещенск. Подробностями инцидента девушка поделилась в беседе с «Известиями».

По словам бортпроводницы, один из пассажиров самолета спустя 40 минут после начала полета заявил, что его попутчику стало плохо. Когда Назурова подошла к 41-летнему мужчине, то увидела, что он лежит без сознания в проходе между рядами.

Член экипажа обратилась к другим пассажирам с просьбой о помощи и принесла аптечку. Она назвала состояние мужчины в тот момент неутешительным, его зрачки уже закатывались.

Назурова отметила, что давление мужчины во время полета было 40 на 20. Оказавшиеся на борту врачи подавали больному нашатырный спирт и кислород. Периодически пассажир приходил в себя, но затем снова терял сознание. Тогда один из медиков решил сделать ему непрямой массаж сердца.

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Очевидец сообщил изданию, что сердце мужчины останавливалось дважды за полчаса. Пострадавший стонал и хрипел, у него также были ледяные ноги и руки.

«Глаза не реагируют, — добавил собеседник газеты. — Снова искусственное дыхание от врача и бортпроводника. Чудеса, но он оживает».

Указанный инцидент произошел ранее в декабре. У 41-летнего мужчины с ограниченными возможностями здоровья во время полета поднялось давление, после чего он перестал подавать признаки жизни. Экипаж принял решение посадить лайнер в аэропорту Сургута, который оказался ближайшим.

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