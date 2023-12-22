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12:53, 22 декабря 2023Путешествия

Пассажира российского самолета приняли за покойника и экстренно посадили борт

Пассажира «Уральских авиалиний» приняли за покойника и экстренно посадили борт

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажира самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» приняли за покойника и экстренно посадили борт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Екатеринбурга в Благовещенск. У 41-летнего Романа Б. с ограниченными возможностями здоровья во время полета поднялось давление, после чего он перестал подавать признаки жизни. Экипаж принял решение посадить лайнер в аэропорту Сургута, который оказался ближайшим.

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По данным источника, на подлете к Сургуту один из врачей, пытавшийся реанимировать пассажира, сообщил, что не сможет спасти его. Когда самолет приземлился, его встретили медицинские специалисты. Внезапно мужчина пришел в себя, и его забрали в больницу.

Ранее врач на борту самолета авиакомпании KLM полтора часа реанимировал пассажирку с сердечным приступом и спас ей жизнь. Когда лайнер пролетал над Атлантическим океаном, у голландки случилась остановка сердца, и ее попутчик-врач оказал ей первую помощь.

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      Алина Черненко
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