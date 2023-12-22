В аэропорту Калуги сняли план «Ковер»

В аэропорту Калуги самолеты вернулись к полетам после снятия плана «Ковер»

В международном аэропорту Калуги сняли план «Ковер», введенный ранее в связи с появлением беспилотников в небе над Калужской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что все самолеты вернулись к выполнению полетов.

Ранее 22 декабря сообщалось, что в небе около калужской воздушной гавани были замечены БПЛА. Все летевшие в этот российский город лайнеры направили на запасные аэродромы.

