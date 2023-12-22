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14:16, 22 декабря 2023Путешествия

В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки беспилотников

Mash: в аэропорту Калуга ввели план «Ковер» из-за атаки беспилотников

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В международном аэропорту Калуга ввели план «Ковер» из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Уточняется, что в небе около воздушной гавани были замечены БПЛА. Все самолеты, летевшие в этот российский город, направили на запасные аэродромы. По данным источника, рейсы на вылет и прилет задерживаются.

«Обращаем внимание, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов», — говорится в сообщении. Актуальную информацию о прилетах и вылетах пассажирам посоветовали отслеживать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее 20 декабря аэропорт Волгограда экстренно закрыли для полетов. Временная остановка работы аэропорта произошла из-за ограничений по аэронавигации.

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      Алина Черненко
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