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18:29, 22 декабря 2023Силовые структуры

В гараже у россиянина нашли оружейный арсенал и тротил

В Керчи задержали россиянина, хранившего в гараже килограмм тротила и оружие

Кадр: МВД России / Telegram-канал «Mash на волне»

В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, в Керчи силовики задержали мужчину, в гараже у которого обнаружили оружейный схрон. В арсенале у задержанного оказалось более 500 граммов бездымного пороха, почти килограмм тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье и его составные части, два самодельных карабина, два револьвера и множество патронов различного калибра.

Оружие и взрывчатку изъяли и отправили на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

8 декабря в Херсонской области силовики нашли схрон с гранатами под сеном.

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      Владимир Седов
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