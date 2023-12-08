В Херсонской области силовики нашли схрон с гранатами под сеном

Росгвардейцы и полицейские нашли схрон с гранатами в доме в Херсонской области

В Херсонской области полицейские и росгврадейцы нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители проводили оперативно-профилактические мероприятия в селе Ровном Генического района. В заброшенном доме под сеном они нашли деревянный ящик с 11 запалами к ручному противотанковому гранатомету, девять гранат Ф-1 и одну гранату РГД-5.

Специалисты установили, что боеприпасы пригодны для использования поэтому изъяли их и поместили в камеру хранения вещественных доказательств территориального отдела полиции для дальнейшего направления на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Запорожье полицейские нашли схрон с гранатометами и боеприпасами.