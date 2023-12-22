В Госдуме сообщили о подготовке новой структуры правительства России

Депутат Миронов: подготавливается новая структура правительства России

Ведется подготовка новой структуры правительства России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов, чьи слова приводит РИА Новости.

Такую информацию депутат Госдумы раскрыл в ходе брифинга для парламентских журналистов.

«У меня есть информация, что идет работа над новой структурой правительства, именно структурой», — сказал парламентарий. Отвечая на вопрос журналистов о том, что именно может поменяться в структуре кабмина, Миронов отметил, что у него нет данных о конкретных изменениях.

При этом глава партии отметил, что очень рассчитывает на изменение подхода к кадрам, в том числе в Минфине и Центробанке.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова с должности главы Вологодской области. Вместо него российский лидер назначил временно исполняющим губернатора Георгия Филимонова. Отмечается, что Кувшинников попросил Путина о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.