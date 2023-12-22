Марочко: ВСУ под Харьковом обучают будущих диверсантов по методичкам НАТО

Специалисты Вооруженных сил Украины организовали под Харьковом курсы по минно-взрывному делу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что курсантами значатся юноши и девушки старше 16 лет, подростков учат собирать самодельные взрывные устройства, устанавливать мины и разминировать их. обучение будущих диверсантов проводится по методичкам НАТО, которые вместе с техническим оснащением были переданы западными странами под видом гуманитарной помощи.

19 декабря директор ФСБ России Александр Бортников рассказал о борьбе с диверсантами ВСУ и агентами. Глава ведомства отметил, что пока результаты работы не обнародуют, но в скором времени о них расскажут. В ФСБ отмечают успех в вопросе выявления агентов и диверсантов противника. Бортников отметил, что Киев усиливает тайную борьбу с засылкой агентуры и диверсантов для установления отношений с людьми на территории России. Работа ведется с учетом процессов на линии боевого соприкосновения.