Глава ФСБ рассказал о борьбе с засланными Украиной диверсантами

Глава ФСБ Бортников рассказал о борьбе с украинскими диверсантами и агентами

ФСБ проводит необходимые мероприятия для выявления засланных украинских агентов и диверсантов в России. О борьбе с работающими на Киев диверсантами во вторник, 19 декабря, со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что пока результаты работы не обнародуют, но в скором времени о них расскажут. В ФСБ отмечают успех в вопросе выявления агентов и диверсантов противника. Бортников отметил, что Киев усиливает тайную борьбу с засылкой агентуры и диверсантов для установления отношений с людьми на территории России. Работа ведется с учетом процессов на линии боевого соприкосновения.

12 декабря глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в России.