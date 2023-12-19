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18:28, 19 декабря 2023Силовые структуры

Глава ФСБ рассказал о борьбе с засланными Украиной диверсантами

Глава ФСБ Бортников рассказал о борьбе с украинскими диверсантами и агентами
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

ФСБ проводит необходимые мероприятия для выявления засланных украинских агентов и диверсантов в России. О борьбе с работающими на Киев диверсантами во вторник, 19 декабря, со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова сообщает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что пока результаты работы не обнародуют, но в скором времени о них расскажут. В ФСБ отмечают успех в вопросе выявления агентов и диверсантов противника. Бортников отметил, что Киев усиливает тайную борьбу с засылкой агентуры и диверсантов для установления отношений с людьми на территории России. Работа ведется с учетом процессов на линии боевого соприкосновения.

12 декабря глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в России.

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      Владимир Седов
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