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11:11, 22 декабря 2023Мир

В МИД Китая раскрыли позицию Пекина по воссоединению с Тайванем

МИД КНР: позиция Пекина по воссоединению с Тайванем тверда как скала

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что позиция Пекина по воссоединению с Тайванем тверда как скала. На брифинге в пятницу, 22 декабря, он подчеркнул, что воссоединение неизбежно, передает РИА Новости.

«Решение тайваньского народа и осуществление полного воссоединения родины — это общее чаяние всех сыновей и дочерей Китая», — заявил представитель МИД, добавив, что позиция страны в деле воссоединения территорий непоколебима.

Ранее 21 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай. При этом он не назвал точные сроки реализации этих планов.

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      Анастасия Алимпиева
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