В МИД Китая раскрыли позицию Пекина по воссоединению с Тайванем

МИД КНР: позиция Пекина по воссоединению с Тайванем тверда как скала

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что позиция Пекина по воссоединению с Тайванем тверда как скала. На брифинге в пятницу, 22 декабря, он подчеркнул, что воссоединение неизбежно, передает РИА Новости.

«Решение тайваньского народа и осуществление полного воссоединения родины — это общее чаяние всех сыновей и дочерей Китая», — заявил представитель МИД, добавив, что позиция страны в деле воссоединения территорий непоколебима.

Ранее 21 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин намерен воссоединить Тайвань и материковый Китай. При этом он не назвал точные сроки реализации этих планов.

