В Минздраве раскрыли подробности о снятых со следовавшего из Тюмени поезда детях

Минздрав: грипп А выявлен у 16 детей из поезда до Адлера, еще у 70 детей ОРВИ

У 16 детей, которые следовали в поезде Тюмень — Адлер, выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали острую респираторную инфекцию (ОРВИ). Об этом сообщили в Минздраве России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в инфекционном стационаре проходить лечение продолжают 86 детей. «Состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести. 38 детей и 11 взрослых сопровождающих — здоровы, размещены в провизорном отделении», — сообщили в министерстве.

В Минздраве заверили, что дети получают все необходимое лечение, для них также организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.

21 декабря более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Причиной этому стала повышенная температура у одной девочки, которую впоследствии не удалось спасти. Затем симптомы ОРВИ зафиксировали у более чем 80 детей. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».