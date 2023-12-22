В Москве школьникам захотели проводить уроки на крыше

В столице построят школу с открытой площадкой на крыше

В московском районе Покровское-Стрешнево захотели построить школу с открытой площадкой на крыше. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Новый корпус Курчатовской школы планируется оснастить благоустроенной кровлей, на которой будет создана видовая площадка с зонами для отдыха. На крыше планируется вести уроки под открытым небом. Отмечается, что на крыше будут расположены ограждения высотой более двух метров из прозрачного триплекса.

Здание будет построено на набережной Москвы-реки, для учеников и учителей откроется возможность сверху наблюдать за Спасским затоном и зеленым полуостровом. Строительство школы планируют начать в 2026 году.

В самом здании разместят инженерно-лабораторный класс, медицинский, класс медиа, курчатовский, эколого-биологический, ИТ-полигон, библиотеку, концертный и выставочный залы. На первой этаже по всему периметру построят витражное остекление в пол, облицовка самого здания будет выполнена в монохромной палитре с оранжевыми акцентами.

Ранее в крымской школе решили сделать праздничный декор в виде ведер с искусственными цветами и еловыми лапами внутри. Украшения расположили на крыльце. Директор образовательного учреждения Ирина Василько заявила, что «это еще не все», поскольку администрация только начала украшать школу.