В Польше понадеялись на преодоление транспортного кризиса с Киевом до конца года

Правительство Польши выразило надежду на преодоление транспортного кризиса

Правительство Польши надеется на преодоление транспортного кризиса с Киевом до конца года и завершение блокировки границы протестующими. Об этом заявил госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж, передает Польское телевидение.

«Министр [инфраструктуры] Дариуш Климчак находится в непосредственном постоянном контакте с протестующей стороной. Мы знаем, какие у них ожидания. Я надеюсь, что еще перед праздниками состоится встреча министра Климчака с протестным комитетом на границе. Надеюсь, что еще до конца этого года данную проблему удастся решить», — отметил политик.

Гантаж не уточнил, какие решения планирует предпринять польская сторона для преодоления кризиса, сославшись на наличие «конкретных вещей».

12 декабря в Польше дальнобойщики снова заблокировали границу с Украиной на КПП в Дорохуске. Полицейским был отдан приказ расчистить границу, однако им это не удалось.