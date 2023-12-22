Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Раду внесли предложение об отмене легализации марихуаны

Тимошенко внесла в Раду предложение об отмене легализации марихуаны на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесла в Верховную Раду предложение об отмене решения парламента о принятии закона, легализующего медицинский каннабис. Об этом свидетельствуют данные на парламентском сайте.

«Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях"», — говорится на сайте Рады.

Ранее сообщалось, что Тимошенко планирует обжаловать законопроект о легализации медицинского каннабиса. По ее словам, фракция намерена обратиться в Конституционный суд. Она отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      США пригрозили банкам Европы отключением от системы за помощь России

      Крупнейший перевозчик товаров введет дополнительные сборы после атак хуситов

      На Украине признали доминирование России на фронте

      ФСБ задержала пытавшихся пересечь финскую границу мигрантов с Ближнего Востока

      Оценен ущерб от хакерской атаки на крупнейшего украинского мобильного оператора

      В США заявили о переводе российской экономики на военные рельсы

      Миллиардеры назвали желаемые подарки на Рождество

      Вин Дизель отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости