В Раду внесли предложение об отмене легализации марихуаны

Тимошенко внесла в Раду предложение об отмене легализации марихуаны на Украине

Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесла в Верховную Раду предложение об отмене решения парламента о принятии закона, легализующего медицинский каннабис. Об этом свидетельствуют данные на парламентском сайте.

«Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях"», — говорится на сайте Рады.

Ранее сообщалось, что Тимошенко планирует обжаловать законопроект о легализации медицинского каннабиса. По ее словам, фракция намерена обратиться в Конституционный суд. Она отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер.

