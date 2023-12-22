Бывший премьер Украины обжалует легализацию марихуаны

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обжалует в суде легализацию марихуаны

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко намерена обжаловать законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Об этом пишет ТАСС.

Тимошенко уточнила, что фракция планирует обратиться в Конституционный суд. «И когда придет нормальный Конституционный суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит», — заявила она.

Экс-премьер также отметила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер. По ее мнению, в данной ситуации власти хотят запустить через Украину крупный наркотрафик.

В июне 2022 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, препараты на основе медицинской марихуаны способны снижать боль, снимать спазм мышц и сосудов, а также лечить анорексию, тревожные и посттравматические стрессовые расстройства.

В июле Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. За решение проголосовали 268 депутатов. Закон позволит гражданам получить марихуану в любой аптеке, однако для этого им потребуется рецепт. В четверг, 21 декабря, Верховная рада приняла законопроект во втором чтении.