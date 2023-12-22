В России наступил Пэгытти

На Чукотке досрочно отпраздновали Новый год, называемый в регионе Пэгытти

В России досрочно отпраздновали Новый год — жители Чукотки отметили Пэгытти. Об этом сообщает портал Dobro Press.

Как напомнили в издании, Пэгытти празднуется в самую длинную ночь года — ночь на 22 декабря. Отмечается, что свое название праздник получил в честь звезды Альтаир, которая у коренных народов региона зовется Пэгытти.

В эту ночь на Чукотке задабривают духов и разжигают семейный очаг. В праздник представителям коренных народов положено думать только о хорошем. Несмотря на то, что с 22 декабря продолжительность дня начнет расти, солнце на Чукотке увидят еще нескоро — в середине января.

Ранее сообщалось, что новогодние торжества уже прошли в двух населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа.

В торжествах приняли участие жители Пуровского района. В селе Халясавэй прошли различные состязания, гостей угощали горячим чаем и ухой. А в селении Харампур Новый год по календарю лесных ненцев встретили театрализованным обрядами поклонения огню и святой березке.