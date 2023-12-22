Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 22 декабря 2023Россия

В России заявили о тотальной гибридной войне Запада

Сенатор Климов: Запад ведет прямую войну с Россией

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Запад ведет тотальную гибридную войну с Россией, в то время как Москва проводит специальную военную операцию (СВО). Так об участии стран НАТО в украинском конфликте высказался зампред комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру».

«Никто уже не оспаривает прямое включение Запада в украинский конфликт. Более того, Украина является просто инструментом. Я хочу напомнить, что почти до самого начала 2022 года [президент Украины Владимир] Зеленский недоумевал, почему американцы говорят о войне его страны с Россией. Он не был посвящен в планы американской империи. Поэтому нам здесь все понятно», — сказал Климов.

Мы уже два года говорим о тотальной гибридной войне Запада с нами, которая проходит в военном варианте на территории украинского театра военных действий. Идет прямая война. Только они с нами воюют, а мы проводим специальную военную операцию

Андрей Климовзампред комитета Совфеда России по международным делам

По мнению сенатора, Запад лукавит, говоря о помощи Украине. Он добавил, что Киев используют в интересах стран НАТО.

«Но если боевой истребитель вылетит с территории, например, Польши и полетит на наши боевые части, на наши системы противовоздушной обороны (ПВО), то это будет расценено как прямая вооруженная агрессия страны НАТО. Они это тоже понимают. Поэтому они и не допускают этого», — заключил Климов.

Ранее бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что США с 2014 года причастны к подготовке и «формированию» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Отмечается, что украинская военная разведка на данный момент играет основную роль в организации диверсий на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

      Последствия запрета на импорт российской рыбы оценили

      Французские сенаторы выступили за рост поставок оружия ВСУ

      Врач назвала прострелы в спине симптомом опасных заболеваний

      У слепых пещерных пауков обнаружили способность чувствовать свет

      В России заявили о тотальной гибридной войне Запада

      Арестованный за появление голым на вечеринке Ивлеевой рэпер извинился

      Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке

      Сжегший заживо 15-летнюю россиянку подросток предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости