В США заявили о причастности ЦРУ к подготовке ГУР Украины для диверсий в России

Экс-сотрудник ЦРУ Полимеропулос: США с 2014 года тренировали ГУР МО Украины

США с 2014 года причастны к подготовке и «формированию» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом заявил бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, сообщает NBC News.

Как отмечает издание, украинская военная разведка на данный момент играет основную роль в организации диверсий на территории России.

«Это основная структура, которую разведывательное сообщество [США] тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище», — рассказал экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее издание The Washington Post раскрыло сумму, которую ЦРУ потратило на переподготовку агентов спецслужб Украины. Уточняется, что с 2015 года десятки миллионов долларов ушли на то, чтобы превратить Службу безопасности Украины (СБУ) и ГУР, созданные в советские времена, в «мощных союзников ЦРУ в борьбе с Москвой».