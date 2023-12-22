Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 22 декабря 2023Мир

В США заявили о причастности ЦРУ к подготовке ГУР Украины для диверсий в России

Экс-сотрудник ЦРУ Полимеропулос: США с 2014 года тренировали ГУР МО Украины
СюжетДиверсии в России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США с 2014 года причастны к подготовке и «формированию» Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом заявил бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, сообщает NBC News.

Как отмечает издание, украинская военная разведка на данный момент играет основную роль в организации диверсий на территории России.

«Это основная структура, которую разведывательное сообщество [США] тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище», — рассказал экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее издание The Washington Post раскрыло сумму, которую ЦРУ потратило на переподготовку агентов спецслужб Украины. Уточняется, что с 2015 года десятки миллионов долларов ушли на то, чтобы превратить Службу безопасности Украины (СБУ) и ГУР, созданные в советские времена, в «мощных союзников ЦРУ в борьбе с Москвой».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

      Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

      США запретили импорт лосося и краба из России

      Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

      Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

      Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

      Украинцев опять оставили без товаров из России

      В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

      Россиян предупредили о вреде распространенного бытового прибора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости