WP: ЦРУ потратило миллионы долларов для превращения в союзников СБУ и ГУР

Центральное разведывательно управление (ЦРУ) США начиная с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. Об этом сообщает The Washington Post.

«С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные при советских временах, в мощных союзников в борьбе с Москвой», — говорится в статье.

В 2015 году ЦРУ создало совершенно новое «Пятое управление» службы безопасности Украины (СБУ), которое отвечало за операции и активные действия против России. Оно было изолировано от других подразделений службы.

Также ЦРУ приступило к реализации совместного проекта с военной разведкой Украины (ГРУ), так как организация состояла из молодых людей с меньшим количеством пережитков советских времен. «Мы подсчитали, что ГУР — это меньшая и более гибкая организация, где мы могли бы оказать большее влияние», — сказал бывший сотрудник американской разведки, работавший в Украине.

Ранее стало известно, что сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о планах спецслужб Украины по терактам. Сообщается, что они знали о готовящемся взрыве на Крымском мосту.