В российском торговом центре подростки устроили стрельбу

В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» подростки устроили стрельбу

В торговом центре (ТЦ) «Гринвич» в Екатеринбурге подростки устроили стрельбу. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, стрельба случилась вечером 21 декабря. Посетители рассказали, что подростки выпивали в ресторане, потом между ними возник конфликт, в результате которого один из них достал «перцовый или сигнальный пистолет». Молодой человек сделал один выстрел, после чего охрана ТЦ изъяла пистолет. Очевидцы отметили, что стрелку примерно 16 лет.

В пресс-службе МВД E1.RU заявили, что на место выезжали сотрудники полиции, однако информация о стрельбе не соответствует действительности. При этом одного подростка доставили в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

Это не первый случай стрельбы в «Гринвиче». В ноябре там поссорились уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов и начали стрелять.

