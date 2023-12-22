В сети появились снимки Виктории Бони после пластики без макияжа и фотошопа

Хирург Чиа Чи Као показал в сети снимки российской телеведущей и блогерши Виктории Бони после пластики без макияжа и фотошопа. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Врач поделился с подписчиками видео, на котором 44-летняя знаменитость была запечатлена до операции с разных ракурсов. После этого специалист продемонстрировал результат проделанной процедуры через несколько месяцев. На размещенных кадрах видно, что благодаря вмешательству количество морщин уменьшилось, но при этом глаза сузились, а лицо стало широким.

По словам доктора, Боня старалась поддерживать свой моложавый внешний вид с помощью филлеров. В то же время он заявил, что предыдущие пластические хирурги сделали ей подтяжку бровей, которая оказалась не только неэффективной, но и оставила шрамы. «У нее все еще была лишняя кожа и морщины под глазами, которые она ненавидела», — подписал специалист пост.

В июле стало известно, что Боня решила сделать коррекцию формы глаз за миллионы рублей. После консультации с хирургом Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). При этом она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).