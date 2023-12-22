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11:24, 22 декабря 2023Россия

В СПЧ порассуждали о вербовке Украиной мигрантов из Средней Азии

Член СПЧ Кабанов: Украина может вербовать в России мигрантов из Средней Азии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украина может вербовать в России выходцев из Средней Азии и Закавказья, чтобы позже использовать их в террористических целях. О вербовке Киевом мигрантов в Telegram-канале порассуждал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

В своем предположении Кабанов отталкивался от слов директора ФСБ Александра Бортникова об усилении Украиной диверсионной работы. По мнению Кабанова, многие мигранты из упомянутых регионов настроены к России негативно, а потому могут действовать против нее.

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«Значительная часть мигрантов и выходцев из стран Средней Азии и Закавказья имеют негативное отношение к нашей стране, нашим гражданам и нашим ценностям и традициям, они легко могут быть завербованы для осуществления диверсионной работы», — заявил член СПЧ.

Кабанов предположил, что образ честного труженика порой может оказаться лишь маской, под которой скрывается диверсант.

Сколько еще потенциальных сторонников запрещенных международных террористических организаций приезжают и скрываются в России под видом невидимых "честных тружеников"? Сколько их еще таких в наших городах и деревнях ждет команды на совершение терактов?

Кирилл Кабанов

Ранее специалисты Федерального агентства по делам национальностей выяснили, что почти половина мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат.

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