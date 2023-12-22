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20:27, 22 декабря 2023Бывший СССР

В Верховной Раде назвали победу Украины на поле боя маловероятной

Секретарь комитета Рады Костенко: победа Украины на поле боя маловероятна

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью британской газете The Times.

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что у Украины нет оружия, которое могло бы изменить ход боевых действий. По его словам, реалистичные цели для Киева — избежать потери территорий.

Ранее экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий рассказал, что украинская армия может отступить из Авдеевки уже в ближайшее время. По его словам, вывод войск из населенного пункта может произойти еще до нового года.

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      Александр Курбатов
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