В Верховной Раде назвали победу Украины на поле боя маловероятной

Секретарь комитета Рады Костенко: победа Украины на поле боя маловероятна

Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью британской газете The Times.

«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — отметил он.

Депутат также подчеркнул, что у Украины нет оружия, которое могло бы изменить ход боевых действий. По его словам, реалистичные цели для Киева — избежать потери территорий.

Ранее экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий рассказал, что украинская армия может отступить из Авдеевки уже в ближайшее время. По его словам, вывод войск из населенного пункта может произойти еще до нового года.