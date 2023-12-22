Вечеринку Ивлеевой сравнили с кокаиновыми оргиями элиты времен Первой мировой

В Доме Романовых сравнили скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой с кокаиновыми оргиями элиты во времена Первой мировой войны. Интервью с директором канцелярии Дома Романовых Александром Закатовым публикует Daily Storm.

Мероприятие, которое посетили российские знаменитости в откровенных нарядах, состоялось в московском клубе Mutabor. По мнению Закатова, прошедшее шоу очень похоже на те, что делала российская элита в 1914-1917 годы во время Первой мировой войны и в преддверии Революции.

В частности, тогда открылось московское кабаре «Летучая мышь», а в Петрограде (Санкт-Петербург) проводили кокаиновые вечеринки, в том числе в именитом кафе «Бродячая собака», в котором в 1915 году устроил драку поэт Владимир Маяковский.

«Параллель здесь очевидна. И эту параллель можно провести не только с событиями Первой мировой войны. Иногда представители элиты вели себя совсем не так, как должны были бы. Это бывает во все эпохи и во все времена», — высказался собеседник издания.

Закатов напомнил, что пировали и представители дворянства, и купечество. «В любых условиях встречалось такое бездушие, равнодушие к страданиям других людей. В семье не без урода, так что какой-то процент [подобных людей] всегда находился. Это не говорит о том, что плох тот или иной строй или какое-то время особенно подлое. Просто всегда, во все времена есть подлецы», — заключил он.

Вечеринка под названием «Почти голые», организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Светскую встречу резко раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.