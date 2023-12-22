Вин Дизель категорически опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Американский актер и звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Deadline.

Адвокат артиста заявил, что Дизель категорически опровергает обвинения в свой адрес, а также впервые слышит об инциденте, который якобы произошел более десяти лет назад.

«Есть четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения», — подчеркнул юрист.

Ранее бывшая помощница артиста Аста Джонассон подала заявление в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте в 2010 году, игнорируя четкие заявления о ее несогласии. После того как женщина закричала и побежала в сторону ванной, актер якобы прижал ее всем телом к стене.

Кроме того, Джонассон обвинила компанию Вина Дизеля One Race Productions и его сестру Саманту Винсент. Предполагаемая жертва утверждает, что родственница актера уволила ее всего через несколько часов после инцидента.